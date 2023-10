Garcia non avrà gradito le telefonate di De Laurentiis ai saggi (Gazzetta)

Dopo il no incassato da Conte il presidente ha chiamato i saggi di Garcia invece di parlare prima col tecnico francese

De Laurentiis era pronto alla rivoluzione, era convinto di sostituire Rudi Garcia con Antonio Conte.Poi è arrivato il no del tecnico leccese e allora tutto da rifare. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo il suo sfogo lucido e preciso alla Luiss in cui ha spiegato la situazione all’interno della società tra lui e Garcia, ha dovuto fare marcia indietro. Sì, perché Antonio Conte, da lui scelto per prendere le redini della sua squadra, si è tirato indietro, non ha accettato l’incarico. Dunque bisognava trovare un’altra soluzione, si resta con Garcia. A quel punto il presidente ha pensato di rivolgersi alla squadra, ai suoi calciatori.

“Alcuni autorevoli rappresentanti dei cosiddetti Saggi istituiti proprio da Rudi, l’inventore del Consiglio di spogliatoio che finora evidentemente non è servito a dare una sterzata alla storia e soprattutto a creare una sintonia tecnica e un’atmosfera sempre bella, piacevole e piena di sorrisi che fanno tanto bene al lavoro. Aurelio è sceso in campo e ancora una volta, per il secondo giorno consecutivo dopo l’esercizio di autocritica alla Luiss di Roma, il palco del discorso di cui sopra, ha afferrato l’umiltà a due mani e ha chiacchierato con un po’ di Saggi senza la necessità di convocare una riunione formale. Tutt’altro: ha spiegato che Garcia sarebbe rimasto; ha chiesto l’umore della squadra nei suoi confronti; e soprattutto ha invocato l’aiuto dei giocatori, dei ragazzi che il 4 maggio gli hanno consegnato lo scudetto”

Una mossa che, tra le altre, non è stata gradita dal tecnico. come scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

“Poi al mercoledì ecco il “no” di Antonio Conte e allora contrordine, si va avanti con il francese e il presidente parla con i “senatori”, altra cosa che avrà fatto sicuramente piacere all’allenatore. Dunque ieri, al giovedì, tutti al Konami Training Center, per siglare l’armistizio e provare a ripartire. Come non è ben chiaro”

