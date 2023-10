Garcia: «menzione speciale a Meret che ha fatto una grande partita»

A Dazn: «L’esultanza di Kvara? Non lo so, basta che non la prendo io la freccia. Il nostro tridente ha fatto molto bene»

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria 3-1 contro il Verona

«Volevo la vittoria, come sempre. Era importante vincere, abbiamo fatto il nostro, due gol nel primo tempo. Sul tre a zero normalmente la partita è finita. Abbiamo preso il gol e abbiamo rimesso un po’ il Verona in partita, stasera dovevamo fare anche più gol. Salutiamo chi li ha fatti, il nostro tridente ha fatto bene, menzione speciale al nostro portiere che ha fatto una grande partita, anche all’inizio».

Raspadori.

«Lega il gioco, sapevamo che per avere gioco offensivo di qualità e palleggio nella metà campo avversaria ci serviva tanto. Abbiamo la fortuna di avere sia Osimhen, Giacomo e ovviamente Simeone, meglio non avere assenze però io ero tranquillo sul fatto che rimaniamo con grande qualità in attacco, abbiamo fatto tre gol. Ma senza Meret potevamo prendere anche il secondo».

Dopo il terzo gol flessione.

«Dovevamo congelarla senza prendere gol prima di tutto. L’allenatore non è mai contento quando vinci tre a zero e poi lasci la squadra avversaria tirare molto di più in porta, lo dicono le statistiche dopo il 60esimo. Ci sta anche, martedì giochiamo in Champions, a Berlino. Qualcuno ci pensa un po’ sul 3-0, lotterò contro questa cosa ma ci può stare».

Kvaratskhelia.

«Già dalla partita con l’Udinese è tornato, ora attacca in modo sciolto senza il pensiero di fare a tutti i costi gol, è un giocatore che pesa sulla difesa avversaria e fa la differenza per noi. È stato decisivo».

Perché questa esultanza di Kvaratskhelia?

«Basta che non la prendo io la freccia, non lo so, glielo chiederò».

E registriamo una delle prime battute di Garcia da quando è a Napoli.

MASSIMO UGOLINI: «È IL SEGNALE CHE VOLEVA DE LAURENTIIS».

«Dal punto di vista della produzione offensiva non si può dire nulla al Napoli, almeno tre parate decisive di Meret di cui una sul 3-1 che avrebbe potuto dare entusiasmo al Verona. Nulla toglie ai meriti della squadra, all’ottima prestazione disputata al Bentegodi stadio mai facile per il Napoli.

Concordo con De Grandis, Cajuste è stato autore di un’ottima partita facendo vedere personalità e ampi margini di crescita. Tutto il Napoli ha oggettivamente giocato una buona partita. È la risposta che si attendeva De Laurentiis, il segnale è incoraggiante, le prossime due partite saranno fortemente indicative considerando la trasferta a Berlino e il Milan al Maradona domenica prossima».

