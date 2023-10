Corona lancia l’osso: «Alle 14 il quarto nome, gioca nella Roma» (VIDEO)

Nelle storie sul suo profilo Instagram: «Dopo Fagioli, Zaniolo, Tonali, oggi alle 14 il quarto nome del giocatore. Gioca nella Roma»

Fabrizio Corona c’ha preso gusto, se mai l’avesse perso. Tiene tutti al guinzaglio, per usare un eufemismo e sulle sue storia Instagram lancia l’osso: «Alle 14 il quarto nome, gioca nella Roma». Nel frattempo attira visitatori al suo sito Dillingernews.

Corona lo ha rivelato sul suo profilo Instagram: «Dopo Fagioli, Zaniolo, Tonali, oggi alle 14 il quarto nome del giocatore. Gioca nella Roma».

L’ex re dei paparazzi è stato il primo a rivelare la posizione di Fagioli prima e di Tonali e Zaniolo dopo. Ieri sera, dopo che la questura di Milano lo ha convocato per sentirlo come persona informata sui fatti, le forze dell’ordine hanno bussato ai cancelli di Coverciano.

“Notificati atti di indagine” ai giocatori, la versione ufficiale dalla Figc. Nel frattempo i due calciatori sono stati rispediti ai rispettivi club. Corona ha scoperchiato un vaso di pandora ma quello che rimane è solo una profonda tristezza. A TvPlay su Fagioli, Corona diceva:

«Fagioli era inguaiato, perché scommetteva da tantissimo tempo e aveva debiti con gente pesante serba. È stato messo fuori rosa da Allegri, trovando dei motivi diversi alla realtà dei fatti. La società lo sapeva, la società non ha denunciato sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero. Oltre la responsabilità delle scommesse di Fagioli, vi è la responsabilità da un punto di vista giuridico della società Juventus. Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto dei giocatori che ora sono in attività».

ilnapolista © riproduzione riservata