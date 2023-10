De Laurentiis gli ha offerto un triennale a otto milioni. Il tecnico ha chiesto garanzie tecniche legate al futuro di certi giocatori

Conte ha chiesto a De Laurentiis zero interferenze del club nel suo lavoro (Bargiggia).

Scrive su Twitter Bargiggia:

Come anticipavo stamattina, De Laurentiis e Antonio Conte si sono parlati. Contratto da 8 mln a stagione per 3 anni la base sul piano economico. Il tecnico si è preso qualche giorno per riflettere, chiedendo precise garanzie tecniche legate al futuro di certi giocatori e anche gestionali, senza nessuna interferenza societaria sul suo lavoro.

