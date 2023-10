Come perde Paire nessuno mai: il video del “suicidio” al Challenger di Malaga

Il francese “impazzisce” per una palla giudicata male e sparacchia ovunque prima di ritirarsi

Come perde Benoit Paire nessuno mai. Che classe il tennista francese. L’uomo che durante la pandemia girava il circuito raggranellando gettoni di presenza per sfruttare le classifiche bloccate e non restare in lockdown a Parigi. Paire sembrava aver ritrovato lentamente la via della voglia di giocare, e invece ne ha fatta un’altra. Nel suo match di esordio al Challenger di Malaga contro lo spagnolo Martinez impazzisce per una palla fuori giudicata male e decide di “suicidarsi”: pallate a casaccio ovunque, primo set perso a zero. Poi il ritiro nel secondo

Il video delle sue gesta è ovviamente diventato virale. As lo definisce “una vergogna”.



In seguito Paire, ormai scivolato ben fuori dalla Top 100 Atp, ha affidato ai suoi canali social il seguente messaggio di sfogo e di parziali scuse per il suo atteggiamento in campo: “Periodo molto complicato, non mi sento bene mentalmente quando entro su un campo da tennis… Capita, sta a me trovare il modo per tornare a divertirmi“

