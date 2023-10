Cellino difende Tonali: «È pulito, è un ragazzo con dei principi, comprò la casa a sua madre»

Al Telegraph: «Milano è una città dalle cattive compagnie. Non si rendono conto di quello che stanno facendo a questo ragazzo»

Sandro Tonali è “pulito”, ha principi sani. Parola di Massimo Cellino che ha parlato al Telegraph. Leeds ha avuto Tonali quando era presidente del Brescia.

Il Telegraph lo descrive come una figura paterna per Tonali.

Cellino dice che l’indagine su Tonali sta cercando di distruggere la carriera del giocatore.

«Posso scommettere la mia anima che è un ragazzo pulito con dei principi. Tutti i miei giocatori a Brescia lo amano. La prima volta che ha avuto soldi ha comprato una macchina per suo padre, un falegname. Sua madre era un’infermiera e lui le comprò una casa. Disonesto? Andiamo. Non si rendono conto di quello che stanno facendo a questo ragazzo. Se lo fa Tonali, quanti altri lo fanno? Non voglio saperlo».

«un top player, un giocatore pulito che voleva diventare un calciatore, per lui contava solo giocare a calcio ma Milano è una città dalle cattive compagnie».

«Gli sono sempre stato vicino. Quando gli ho chiesto di fare qualcosa per me, lo ha sempre fatto. Siamo retrocessi e l’ho lasciato andare in prestito con diritti di riscatto al Milan perché credevo in lui».

Il Telegraph scrive che al Newcastle sono preparati a un lungo stop. Anche se – aggiunge – Fagioli è stato squalificato sette mesi e potrebbe eventualmente giocare i prossimi Europei (sempre in caso di qualificazione dell’Italia).

