Binaghi su Sinner: «vittoria dedicata a quei deficienti moralisti che lo hanno criticato per la Davis»

Sinner batte Alcaraz in semifinale al China Open (oggi finale con Medvedev) e diventa numero quattro della classifica Atp, eguagliando così Adriano Panatta. Ma le polemiche non sono dimenticate, la violenta campagna della Gazzetta nei suoi confronti per il rifiuto a giocare in Coppa Davis.

Ieri ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della federazione, che ha parlato di deficienti moralisti. In Gazzetta saranno fischiate le orecchie. Queste le parole riportate da Repubblica.

Questo è il modus operandi di Jannik Sinner. Poche parole, molti fatti. Potrà piacere oppure no, come accaduto recentemente e ha voluto sottolinearlo Angelo Binaghi, il suo presidente federale: «Questa vittoria è dedicata a quei deficienti moralisti che lo avevano criticato dopo il suo forfait in Coppa Davis. È la dimostrazione che Sinner doveva fare quello che ha fatto, che ha un cuore d’oro e ci tiene moltissimo alla maglia azzurra. Spero però che queste critiche, senza senso, continuino perché gli danno una grande carica come avvenne nel 2021, quando saltò le Olimpiadi di Tokyo e venne attaccato duramente. Lui reagì vincendo a Washington il suo primo 500».

COSA SCRISSE LA GAZZETTA

La Gazzetta non molla Jannik Sinner per il suo no alla Coppa Davis. Sul supplemento del sabato – Sportweek – lo definisce Peccatore con la maiuscola in un lungo articolo di Giancarlo Dotto che torna sul suo rifiuto di giocare la Davis.

Sinner è in copertina col titolone: “Caso Nazionale”, seguito dal sommario: “Perché il numero uno del nostro tennis ha sbagliato a dire no alla Coppa Davis. I grande campioni del passato, da Pietrangeli a Panatta, spiegano che alla maglia azzurra non s rinuncia”.

Dotto comincia così il suo articolo.

E se Jannik Sinner, il Peccatore, chiedesse scusa del suo peccato? Non all’Italia o agli italiani, ma a se stesso. Non cavandosela con quattro righe sui social, ma con un’ammissione pubblica, in faccia a una telecamera, fatta di voce e di parole, magari anche qualche silenzio. Una spolverata catartica di cenere.

“Mi scuso per non essere stato all’altezza di quello che avrei dovuto essere. Delle vostre attese e della mia storia. Quella già scritta, ma soprattutto quella ancora da scrivere”. Sarebbe non solo un bel gesto, ma una magnifica sassata lirica nella palude dei tempi. Sarebbe come un Wimbledon e un Roland Garros messi insieme. Sarebbe il Grande Slam della propria ancora acerba biografia. Sarebbe, ma quasi certamente non sarà, perché quasi nessuno è mai all’altezza di se stesso o delle attese degli altri.

La Nazionale è diventata, dunque, davvero superflua? Uno scarto del calendario? Una rogna da scansare con un certificato medico e annessi dolori e languori più o meno immaginari?

Sinner il Peccatore, nome, soma, capelli e lentiggini da putto dei Tudor o degli Asburgo, si è sottratto per l’ennesima volta (quarta, raccontano le cronache) alla chiamata del “mamelico” Fratelli d’Italia. Un record che la dice lunga, a 22 anni. “Ho bisogno di riavermi dalle fatiche di New York…”, la giustificazione questa volta arrivata da Montecarlo, in attesa di Shanghai, il prossimo torneo milionario, utile a razzolare i pochi punti che servono per essere a novembre uno degli otto alle Atp Finals di Torino.

Peccato per il Peccatore, sfortuna vuole, che proprio di questi tempi il trentaseienne Novak Djokovic, reduce pure lui, più di lui, dalle fatiche degli Open, si sia reso disponibile a giocare la Davis con la sua nazione. “Stanchezza? Quale stanchezza? Per me è un onore e un orgoglio giocare per la mia nazione”. Uno schiaffo. Implacabile Novak, anche con le parole.

Scelta mediocre, ritrovarsi la scorsa settimana a Montecarlo invece che a Bologna. Chiamarsi fuori da una Nazionale che ha bisogno di te, già indebolita da defezioni importanti e tutti i problemi che sappiamo di cattiva forma o di cattivi umori.

Pure sfortunato il Peccatore. Sfortuna vuole che l’infortunato Berrettini scelga di unirsi comunque ai compagni per condividere con loro la storia, tutto quello che sarà, gioie e dolori.