Becker, nuovo allenatore di Rune: «È un diamante grezzo che deve essere lucidato»

Le sue parole: «Sono orgoglioso che me lo abbia chiesto. Obiettivo? Le Atp Finals»

Queste le parole di Becker al podcast “Das Gelbe vom Ball” di Eurosport Germania:

«Posso confermare di essere l’allenatore di Holger Rune. Mi rende un po’ orgoglioso il fatto che me lo abbia chiesto. Il contatto tra noi esisteva da molto tempo. È un diamante grezzo che deve essere lucidato».

Boris Becker ha annunciato di essere il nuovo allenatore di Holger Rune. Il giovane tennista danese sta attraversando un periodo buio: dopo il suo infortunio alla schiena a Wimbledon, Rune non ha fatto che collezionare sconfitte su sconfitte. L’ultima proprio ieri, durante l’Atp di Stoccolma, dove è stato battuto da Miomir Kecmanovic per 7-6/6-2.

Ora ha preso la decisione di lavorare con l’ex numero 1 del mondo Becker, a partire ufficialmente già dal torneo di Basilea, che inizia il 25 ottobre.

Becker ha parlato così del nuovo rapporto: «Il mio calendario me lo permette e sono sempre stato interessato a Holger perché si presenta sul campo da tennis con tanto impegno e temperamento. Mi ha invitato a una settimana di allenamento a Monte Carlo. Ho avuto anche una lunga chiacchierata con sua madre Aneke e il suo allenatore Lapo Becherini. D’ora in poi saremo noi tre a occuparci di Holger. Purtroppo questa settimana non potrò essere presente al torneo di Stoccolma a causa di impegni presi in precedenza. Ma sarò presente al più tardi a Basilea e poi sarò a Parigi-Bercy con Holger, sperando di aiutarlo a qualificarsi per le Nitto ATP Finals di Torino. Questo è il grande obiettivo». La speranza è che la collaborazione tra i due aiuti il danese a uscire dal baratro in cui è sprofondato.

