Bargiggia: «Giuntoli mi ha detto che Natan è stato un errore per il Napoli»

A TvPlay: «È un investimento, ma al posto di Kim devi prendere un 96, 97, un 95, uno esperto che possa giocare da titolare forte la Champions»

Intervenuto a TvPlay il giornalista Paolo Bargiggia che ha rivelato di aver parlato con il nuovo ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, ma del Napoli e non dei bianconeri

«Ho parlato con Giuntoli del Napoli. Lui ha detto: l’errore non è stato prendere Natan che ci può stare come investimento, ma al posto di Kim devi prendere un 96, 97, un 95, uno esperto che possa giocare da titolare forte la Champions in una squadra che ha vinto lo scudetto e devi sapere che Juan Jesus ti può fare dieci partite. Poi mi ha fatto notare che Ostigard nel largo fa fatica, mi ha detto: l’ho preso io a poco, ma non può giocare nel largo»

Il Corriere dello Sport aveva scritto di lui

atan è il futuro, almeno così spiegò Maurizio Micheli, il capo scouting, che preferì virare una decina di milioni di euro sul brasiliano del Bragantino (dopo le difficoltà incontrate con Kilman, Danso, Sutalo e Mavropanos): ma qui e adesso bisogna fare il Napoli presto e subito, senza se e senza ma e persino evitando di rimpiangere Kim, però con quel pizzico di pazienza che Rudi Garcia educatamente ha invocato.

Natan studia il calcio italiano e anche la lingua, memorizza i movimenti, osserva l’atteggiamento della linea, si lascia guidare (ovviamente) da Garcia e anche da Juan Jesus, che traduce ogni dettaglio e intanto cerca di impossessarsi del Napoli. Un poco alla volta.

