Atletico Madrid-Feyenoord, maxi rissa nella zona vip dello stadio VIDEO

E’ successo a fine partita, dopo la rimonta degli spagnoli. La polizia è intervenuta calmando gli animi e arrestando sei olandesi.

Il match tra Atletico Madrid e Feyenoord di Champions League tenutosi al Wanda Metropolitano e terminato in rimonta 3-2 per la squadra del Cholo Simeone, è stato rovinato dalla furia degli ultrà olandesi, che a fine partita hanno forzato l’ingresso della zona Vip dello stadio dell’Atletico.

L’Atletico Madrid è riuscito nell’impresa di vincere il primo match di questa Champions mercoledì sera contro il Feyenoord nel modo più rocambolesco: in svantaggio ha ribaltato il match imponendosi 3-2. Scatenando la furia dei tifosi olandesi che si sono riversati a fine match nella zona Vip del Metropolitano. La polizia in assetto antisommossa è dovuta intervenire per evitare il peggio.

Il caos ha generato una rissa e fortunatamente la Polizia spagnola è riuscita a riportare la situazione sotto controllo, entrando nella zona Vip con i manganelli in mano. Sono stati arrestati sei tifosi del Feyenoord.

Dopo qualche minuto di tensione, è stato ripristinato l’ordine e le due tifoserie sono uscite tranquillamente dallo stadio.

Al termine dell’incontro alcuni tifosi olandesi hanno forzato l’ingresso della zona vip scatenando il caos e accendendo gli animi fra i fan presenti. I facinorosi hanno scatenato una rissa costringendo la Polizia spagnola a intervenire riportando immediatamente la calma. Attimi di panico e confusione ripresi da alcuni tifosi con i propri cellulari in cui si vedono tafferugli e il pronto intervento della polizia. Le forze dell’ordine sono dovute darsi da fare in assetto antisommossa, affrontando di persona i più scalmanati. Un veloce corpo a corpo per riportare immediatamente la calma mentre si era innescato il fuggifuggi generale di altri tifosi

ilnapolista © riproduzione riservata