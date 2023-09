Zielinski titolare in Albania-Polonia

Dopo aver giocato dal primo minuto contro le Isole Far Oer, tre giorni fa, il centrocampista del Napoli è stato scelto di nuovo per iniziare il match

Dopo aver giocato titolare contro le Isole Far Oer, tre giorni fa, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski parte di nuovo dal primo minuto con la Polonia contro l’Albania. La partita è valida per le qualificazioni all’Europeo del gruppo E.

Queste le formazioni ufficiali:

Albania (4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asani, Ramadani, Asllani; Bajrami, Cikalleshi, Uzuni. All. Sylvinho.

Polonia (4-4-2): Szczesny; Kaminski, Bednarek, Kedziora, Cash; Kiwior, Zielinski, Szymanski, Kriychowiak; Lewadowski, Bereszynski. All. Fernando Santos.

🆕 SKŁAD

Tak rozpoczniemy dzisiejszy mecz z Albanią! ⤵️

___________#ALBPOL 🇦🇱🇵🇱 pic.twitter.com/3HwVgAS1H1 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 10, 2023

Zielinski, in Nazionale, è stato protagonista di un piccolo giallo. Tre giorni fa si era diffusa la voce – falsa – che fosse infortunato, poiché aveva lasciato il campo prima della fine dell’allenamento della Nazionale polacca in vista della partita contro le Isole Far Oer. Dalla Polonia erano arrivate conferme del fatto che non fosse infortunato, con Jakub Kwiatkowski, portavoce della Federazione di calcio polacca (Pzpn), che aveva commentato la notizia spiegando che si trattata solo di sciocchezze. Kwiatkowski aveva dichiarato che il polacco era solo stanco e che si trattava solo di una misura preventiva.

«Sciocchezze. Qualcuno le ha fatte uscire spiando da qualche parte. Infatti “Zielu” ha terminato l’allenamento prima, ma non 30 minuti prima, giusto pochi minuti. È solo giù di tono. Se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, termina prima l’allenamento come misura preventiva. Non c’è nessun infortunio. Non si sottoporrà ad alcun test perché semplicemente non è necessario».

La titolarità aveva poi fugato ogni dubbio. Anche stasera Zielinski è in campo dal primo minuto.

