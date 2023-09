Zazzaroni: «Mercato Napoli da 7, ha tenuto Osimhen e Kvaratskhelia. Spero vincano lo scudetto»

A Radio Deejay: «Cajuste, Lindstrom e Natan mi piacciono. Juventus 5 nonostante Giuntoli, Roma 6 per Lukaku. L’Inter ha dovuto fare un Rsa»

Durante la trasmissione radiofonica “Deejay Football Club” su Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato il mercato delle squadre italiane.

Zazzaroni fa i complimenti al Napoli e si sbilancia. Dopo il Bologna, tifa per la squadra di Rudi Garcia:

«Gli azzurri meritano 7 perché non hanno venduto Osimhen e Kvaratskhelia. Poi hanno preso calciatori che mi piacciono come Cajuste, Lindstrom e Natan che è un buon giocatore. Garcia sta cercando di mantenere l’ossatura di Spalletti. La mia squadra del cuore è il Bologna, ma subito dopo c’è il Napoli. Spero che vincano lo scudetto. Al terzo posto metto il Brescia».

Il direttore del CorSport poi da anche i voti a Juve, Inter e Roma:

«La Juventus merita 5 nonostante Giuntoli, la Roma 6 perché ha preso Lukaku altrimenti il voto era basso. All’Inter do anche io 6,5, ma sappiamo la situazione finanziaria del club. Ha dovuto fare di necessità virtù, non volevano fare la RSA ma l’hanno dovuto farla. Sommer, Arnautovic, Sanchez. Mentre il voto più alto del mercato lo do a Bologna e Fiorentina, 8. I rossoblu hanno preso giocatori importanti».

