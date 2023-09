Valdano: «L’Europa dovrebbe ricordarsi che negli ultimi vent’anni è stata come l’Arabia»

A La Nacion: «Ha svuotato di talenti i continenti più importanti. Ora ha un concorrente che ha denaro e amore per il calcio».

Jorge Valdano ha commentato l’irruzione dell’Arabia Saudita sul mercato calcistico europeo ed altri temi in un’intervista a La Nacion. Valdano ha lanciato una stoccata all’Europa che sembra aver dimenticato, a suo dire, di essere stata per vent’anni quello che adesso è l’Arabia Saudita, ovvero di aver svuotato i continenti più importanti dei loro talenti.

Valdano ha dichiarato:

«L’Europa dovrebbe ricordarsi che è stata l’Arabia degli ultimi vent’anni, che ha svuotato di talenti i continenti più importanti. Deve sapere che è emerso un concorrente che ha due diritti legittimi: uno, il denaro per comprare, e due, l’amore per il calcio».

Valdano continua dichiarando che l’Arabia Saudita è molto diversa dal Qatar.

«L’Arabia non è il Qatar, è un paese che ama il calcio anche se non ne ha la tradizione o il background».

Inoltre, Valdano ha riflettuto sul fatto che ci sono calciatori con tutta la carriera davanti a sé che investono soldi dall’Arabia prima di intraprendere una carriera sportiva di successo.

«È un nuovo colpo alla mercificazione del calcio perché è facile capire che Cristiano Ronaldo e Benzema dicano ‘aprirò la mia borsa e la riempirò’, ma se n’è andato anche Gabri Veiga, una grande promessa che sta venendo fuori. Questo è praticamente come rinunciare alla gloria per soldi. Kroos ha detto che questo è un peccato, e per vocazione del calciatore il termine è molto usato, ma bisogna essere al posto del ragazzo quando succede qualcosa di questa portata. Io non lo so».

Infine, Valdano è stato molto critico con Rubiales.

«È incredibile come un leader possa vivere fuori dalla realtà e ridurre con tanta goffaggine una vittoria storica».

