Tra una arrabbiatura e una imprecazione, De Laurentiis chiama quotidianamente Garcia (Gazzetta)

La perdita di un solo giocatore – seppur fortissimo come Kim – non può giustificare le ultime due brutte prestazioni in campionato.

La situazione del Napoli alla vigilia dell’impegno – per fortuna tutt’altro che complicato – di Champions contro i portoghesi del Braga. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita.

Il Napoli è un cantiere in fase di ristrutturazione. In molti osservano che era già una bellissima casa, proprio al centro del villaggio, e da ristrutturare c’era ben poco. Ma così è di fatto. Il patron azzurro ha voluto un tecnico che restasse nel solco del 4-3-3 di base, ma che cambiasse pagina e registro rispetto allo straordinario passato prossimo targato Luciano Spalletti.

E oggi che le cose non vanno, fra una arrabbiatura e una imprecazione, il presidente chiama quotidianamente Rudi Garcia, augurandosi presto di rimettere la barca a livelli di galleggiamento di nuovo competitivi, visto che la perdita di un solo giocatore – seppur fortissimo come Kim – non può giustificare le ultime due brutte prestazioni in campionato.

ilnapolista © riproduzione riservata