Garcia ha detto alla squadra che vuole di più (Corrmezz)

Ha ribadito nello spogliatoio i messaggi lanciati in tv, quando ha parlato di motivazioni, determinazione, poco movimento senza palla

Il Corriere del Mezzogiorno scrive del confronto nello spogliatoio tra il tecnico Garcia e la squadra del Napoli.

Garcia e la squadra hanno avuto un confronto sia nell’immediato post-gara a Genova che nel day-after a Castel Volturno. L’allenatore vuole di più dalla squadra, ha ribadito nello spogliatoio i messaggi lanciati anche in interviste e conferenze stampa, quando ha parlato di motivazioni, determinazione, poco movimento senza palla.

Oltre al ritorno di Politano dal primo minuto, un’altra opzione che valuta Garcia per il debutto in Champions è Cajuste, uno degli uomini che ha cambiato la partita di Genova. L’allenatore francese gli ha chiesto d’inserirsi tra le linee, così Cajuste ha messo lo zampino in entrambi i gol. Anguissa è un leader, Garcia lo conosce dai tempi dell’Olympique Marsiglia ma è parso nelle ultime partite non al massimo della condizione.

ilnapolista © riproduzione riservata