Tra Egonu e la Nazionale lo scontro è stato così duro da sfiorare aspetti legali (Repubblica)

La fuoriclasse in pausa con la Nazionale. Aveva ragione Santarelli ct della Turchia e amico di Egonu: Paola sta soffrendo e l’Italia senza di lei è una follia

Paola Egonu lascia la Nazionale di pallavolo, almeno per il momento.

Scrive Repubblica:

Una delle separazioni più dolorose dello sport italiano si consuma all’aeroporto di Zaventem. All’imbarco del volo Ryanair per Roma su cui viaggerà la nazionale di volley reduce dal disastro europeo. Paola Egonu ha capito che ha perso, che non ce la fa più, ma vuole che l’atto di resa sia scritto anche alle sue condizioni. Dopo il colloquio con l’allenatore-antagonista Davide Mazzanti, parla col presidente federale Giuseppe Manfredi, che usa toni comprensivi quando lei gli spiega il suo malessere per il trattamento subito.

E ancora:

Aveva visto lontano Daniele Santarelli, amico di Paola, allenatore incoronato re d’Europa con la Turchia dopo aver vinto i Mondiali con la Serbia e Conegliano, lo scudetto sempre in Veneto, e la Nations League alla prima esperienza turca. Paola Egonu sta soffrendo, disse, e l’Italia senza Egonu è una follia. Il cerchio si chiude, con la sofferenza dell’opposto che la spinge lontano dall’azzurro: sembrava impossibile, è realtà. Lo scontro è stato così duro che qualcuno si è chiesto se si stessero sfiorando aspetti legali. La panchina è una scelta tecnica, si può sostenere, anche se vedere Paola Egonu a bordo campo, trascinando il trolley dell’attrezzatura non è l’immagine che si abbina ad un fuoriclasse.

