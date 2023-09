Spalletti è il ct della catarsi, è chiamato alla rimozione di un lutto sportivo (Repubblica)

Debutterà stasera affrontando la Macedonia del Nord che eliminò l’Italia di Mancini dal Mondiale. Mezza squadra è ancora raggelata

Luciano Spalletti è “il ct della catarsi”. Lo attende un delicato compito: far dimenticare la partita contro la Macedonia che eliminò l’Italia dal Mondiale. Proprio la Macedonia del Nord sarà la prossima avversaria della Nazionale italiana, come se fosse uno scherzo del destino. La Repubblica ne scrive.

Ieri, in conferenza stampa, un giornalista macedone ha chiesto a Spalletti se ha fatto rivedere ai suoi giocatori quella partita. Il tecnico ha risposto:

«Certo che abbiamo analizzato tanto quella partita: posso raccontarla tutta. L’analisi tecnica dei nostri avversari l’abbiamo tirata fuori da lì, anche perché per i reduci era più semplice».

Spalletti sa, scrive il quotidiano, “che all’Arena Proeski non va in scena soltanto il suo debutto da successore del transfuga Roberto Mancini, ma anche la rimozione di un lutto sportivo, per mezza squadra ancora raggelata“.

Vuole che i protagonisti siano i calciatori, quelli che in parte forse sono ancora traumatizzati. Lo ha chiarito:

«All’inno di Mameli mi emozionerò. Ma questi giocatori li ho scelti tutti io e da loro voglio una risposta. Contano comportamento e atteggiamento, senza vittimismi: ne abbiamo parlato a Coverciano e si spera che il risultato sia

una conseguenza».

