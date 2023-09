Spalletti assiste all’allenamento dell’Atalanta e incontra Gasperini

Lo annuncia il club bergamasco con un comunicato ufficiale sul sito: “ospite d’eccezione al Centro Bortolotti di Zingonia”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, oggi ha fatto visita all’Atalanta al centro sportivo di Zingonia. Spalletti ha assistito all’allenamento della squadra e poi si è trattenuto a chiacchierare con l’allenatore della formazione bergamasca, Gian Piero Gasperini e con la dirigenza dell’Atalanta. A darne notizia è lo stesso club, con una nota pubblicata sul suo sito ed una foto sui social.

“Un ospite d’eccezione oggi al Centro Bortolotti di Zingonia: Luciano Spalletti è stato in visita al centro sportivo nerazzurro. Il Commissario Tecnico dell’Italia, reduce dalla vittoria sull’Ucraina nelle qualificazioni all’Europeo, dopo aver assistito all’allenamento dei nerazzurri, si è intrattenuto con mister Gasperini e la dirigenza atalantina”.

Spalletti 🤝 Gasperini 💪💙🖤 pic.twitter.com/2MdrLebSx4 — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) September 14, 2023

Spalletti in visita a Bergamo 😎

Il CT della Nazionale ha assistito all’allenamento dell’Atalanta ⚫🔵#Spalletti #DAZN pic.twitter.com/dC3HyRr18M — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 14, 2023

A inizio settembre, Gasperini aveva parlato di Spalletti in merito alla mancata convocazione di Scamacca in Nazionale:

Scamacca ideale per le partite in casa?

«Abbiamo le caratteristiche non solo in lui ma anche in De Ketelaere. Nel gioco aereo siamo diventati più bravi mentre prima giocavamo di più palla a terra. Questa è una ottima alternativa specialmente contro le squadre chiuse. Mi auguro che possa diventare il centravanti che serve alla nostra Nazionale».

Spalletti l’ha chiamato?

«No, ma Spalletti ha il mio numero se vuole parlarne. È partito benissimo, voleva venire qui. Non giocava da aprile, credo che crescerà ancora».

