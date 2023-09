Spalletti alla Continassa, lungo colloquio con Allegri VIDEO

Continua il tour del ct della Nazionale, oggi alla Juve, “appostato a bordo campo durante le due sedute di lavoro giornaliere”.

Spalletti è stato avvistato alla Continassa, dove si trovano i campi di allenamento della Juventus. L’attuale allenatore della Nazionale italiana è stato ripreso e fotografato mentre affianca Max Allegri durante gli allenamenti dei bianconeri.

ma il calcio è semplice, o no? Spalletti & Max pic.twitter.com/5kVPhPQK4C — Edoardo (@edohere__) September 20, 2023

L’allenatore si trovava a Torino per il suo giro d’Italia, dove la tappa precedente era stata Bergamo per vedere Gasperini e i suoi nerazzurri.

Come sottolinea Tuttosport, la visita di Spalletti è strettamente legata al suo ruolo di tecnico della Nazionale:

“Spalletti si è appostato a bordo campo durante la prima delle due sedute di lavoro giornaliere dei bianconeri, soffermandosi a lungo a chiacchierare con l’ad Scanavino e il responsabile del settore giovanile Gianluca Pessotto. Tra il riscaldamento e l’inizio dell’allenamento, sfilata di strette di mano con i giocatori in campo. Italiani e non”.

Tra i due allenatori ci sono state strette di mano e sorrisi, quasi a dimenticare quanto successo nei precedenti tra Napoli e Juventus al Maradona. Molti, infatti, ricorderanno le parole di Landucci, vice di Allegri, che definì Spalletti un «pelato di m…».

In quell’occasione fu La Stampa ha ripercorrere le dinamiche di quanto accaduto:

“In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti le seguenti parole: “Pelato di m…., ti mangio il cuore”. Spalletti, nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva nei confronti di Landucci». Lo spiacevole episodio è stato «interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabile», da uno dei quattro investigatori federali e oggi, insieme al referto dell’arbitro Fabbri, sarà vagliato dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea”.

Ora invece, Spalletti era in veste di guida degli azzurri di tutta Italia e non solo del Napoli. Lo staff di entrambi gli allenatori avrà sepolto l’ascia di guerra e sarebbero pronti a collaborare per il bene della Nazionale.

