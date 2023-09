Sirigu si allena col Nizza, ma senza firma: il club vuole valutare le sue condizioni fisiche

In Francia vogliono capire come sta fisicamente l’ex portiere del Napoli dopo la rottura del tendine di Achille. Per ora resta sotto esame

L’ex portiere del Napoli Salvatore Sirigu si sta allenando al Nizza senza però aver firmato un regolare contratto. Il club francese lo sta tenendo “sotto esame”, scrive L’Equipe, in attesa di valutare meglio le sue condizioni fisiche. Il Nizza deve sostituire Schmeichel, che si è trasferito all’Anderlecht e sta testando Sirigu, che è in Francia da mercoledì e vi resterà ancora alcuni giorni, in attesa che sia chiaro come sta fisicamente. Sirigu, ingatti, viene dalla rottura del tendine sinistro, lo scorso aprile, dopo il passaggio dal Napoli alla Fiorentina.

L’Equipe scrive che l’analisi di Sirigu da parte del club francese durerà ancora diversi giorni e che una decisione potrebbe arrivare, nella migliore delle ipotesi, all’inizio della prossima settimana.

Ad inizio agosto lo stesso Sirigu ha parlato del suo infortunio in un’intervista al Corriere dello Sport.

«Non avevo mai avuto problemi seri in carriera. Poi il chirurgo, il dottor Santucci, mi ha spiegato che non si trattava di una rottura ma di una disinserzione. Mi ha detto che il tendine era sano e che in quattro, quattro mesi e mezzo sarei tornato come nuovo. Ormai ci siamo quasi, ho anche ripreso a fare qualcosina con il pallone. In campo. Da portiere. Mi sento me stesso, ora».

