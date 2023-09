Sanchez giocherà col Cile nonostante l’anemia, Inter irritata con Nazionale e giocatore (Gazzetta)

I dirigenti nerazzurri avevano parlato a lungo con il cileno, spiegandogli che sarebbe stata cosa buona e giusta restare ad Appiano

Sanchez non sta bene ma giocherà martedì prossimo in Nazionale contro la Colombia. Come scrive la Gazzetta, l’Inter non ha apprezzato.

Che Sanchez abbia a che fare con l’anemia non è una novità in casa Inter, anche ai tempi di Conte il giocatore venne sottoposto ad alcune cure a base di integratori per ristabilire valori nella norma. Si tratta di un problema reversibile, infatti. E quella stessa cura il cileno la sta portando avanti in queste settimane.

La visita di idoneità, che solitamente per ogni calciatore si fa una volta a inizio stagione, dovrà essere ripetuta dal cileno a metà stagione, alla fine del girone d’andata.

Ieri Sanchez si è regolarmente allenato e il c.t. Berizzo ne ha annunciato la disponibilità per la prossima gara con Colombia, in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Passaggio che infastidisce il club di Zhang. I dirigenti avevano parlato a lungo con il cileno, spiegandogli in tutti i modi che sarebbe stata cosa buona e giusta restare ad Appiano. Di più: la società ha parlato anche con lo staff medico cileno e i dirigenti della federazione, senza però trovare aperture. Ma soprattutto, senza trovare la sponda del giocatore, che infatti è partito (seppur con un giorno di ritardo rispetto al programma iniziale). Nessuno in casa Inter si illude dunque che il giocatore salti il match con la Colombia.

