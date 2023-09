Sainz conosce i suoi polli: «Spero che Leclerc faccia gioco di squadra»

Il ferrarista in pole a Singapore mette le mani avanti dopo quel che il monegasco (terzo tempo) gli ha fatto passare a Monza

Sainz fa la pole position a Singapore nelle prove in cui Verstappen è finito undicesimo, con Leclerc terzo. Ferrari quindi in prima e in seconda fila. Ma lo spagnolo giustamente mette le mani avanti dopo quello che Leclerc gli ha fatto passare a Monza.

Scrive Umberto Zapelloni sul Giornale:

Sainz, così come a Monza, è stato perfetto. Lo è stato in ogni sessione del weekend con una sicurezza impressionante mentre nel giro finale Leclerc ha commesso un piccolo errore, proprio nelle curve finali. Settantanove millesimi non sono nulla, equivalgono a 8 centimetri sul giro di pista di Singapore, ma sono la differenza tra chi è andato a dormire felice e chi è andato a nanna rosicando ancora come un matto.

«Su questa pista con curve secche e non prolungate la nostra SF23 va bene. Sul passo gara Mercedes è leggermente più veloce e hanno strategia diversa, ma li terrò d’occhio. L’obiettivo è la vittoria, spero che Charles possa mettersi in seconda posizione e fare gioco di squadra», dice Sainz alla sua quinta pole da ferrarista.

Del resto anche suo padre, il mitico Carlo Sainz senior, ha capito come vanno le cose nella scuderia di Maranello e parlando a Dazn aveva detto

«È strano che a volte i piloti della Ferrari si possano attaccare fra loro e altre no. A volte sono liberi di lottare, altre volte no. È curioso… Ora che è tutto finito preferisco che sia andata così, senza alcun tipo di ordine: Carlos è stato bravo, salire sul podio con la Ferrari a Monza è un ottimo risultato. Se lo è meritato: congratulazioni».

