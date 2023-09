Rubiales per parlare ha scelto il trumpiano Morgan noto anti-femminista (Guardian)

“Proprio non ci arriva. Se scegli Piers Morgan per sembrare meno disgustoso, ottieni l’effetto contrario”

Il Guardian mette l’accento sul talento di Luis Rubiales nel riuscire a fare sempre la cosa sbagliata. Esempio: l’intervista a Piers Morgan. Il giornale inglese parla di ovvio autogol. Se stai cercando di uscire dal polverone nel quale ti sei cacciato con quel bacio estorto a Jenni Hermoso in diretta tv mondiale, perché scegli Piers Morgan? Il quale è notoriamente schierato sul fronte anti-femminista. Uno che ha descritto la “cancel culture” come “il nuovo fascismo”, ha puntato ripetutamente Meghan Markle e ha definito quelle che hanno preso parte alla Marcia delle donne su Washington dopo l’insediamento di Donald Trump “femministe rabbiose”.

“Rubiales – scrive il Guardian – non ha concesso a Morgan un’intervista esclusiva mondiale perché voleva riabilitare il suo nome venendo messo sotto il microscopio dalla critica più feroce; lo ha fatto perché Morgan gli avrebbe concesso lo spazio per dire quello che voleva”.

E Morgan infatti “è un partito comprensivo, le sue critiche sono bilanciate da una gentilezza disgustosa“. Ha potuto parlare delle sue figlie e della madre che si è chiusa in una chiesa e ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la percepita caccia alle streghe contro suo figlio. “Le ho comprato il gelato che adora, ho passato un po’ di tempo con lei, ero molto preoccupato per lei”.

Per il Guardian il punto è che l’intervista lo affossa ancor di più. Perché trasmette al mondo l’idea di una persona che proprio non ci arriva, non capisce dove ha sbagliato.

“Ciò che è realmente accaduto” lo abbiamo visto tutti in diretta tv, scrive il Guardian. “E cioè che Rubiales ha aggredito una giocatrice sul posto di lavoro. Tutto ciò che l’intervista con Morgan mostra è che ancora non riesce a capirlo”.

