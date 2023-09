Rashford si schianta contro lo spartitraffico con la sua Rolls-Royce da 800mila euro (VIDEO)

È rimasto illeso, l’auto gravemente danneggiata. Bruno Fernandes si è fermato per prestargli soccorso.

Rashford si schianta contro lo spartitraffico con la sua Rolls-Royce da 800mila euro. È avvenuto ieri sera dopo la partita che il Manchester United ha vinto 1-0 contro il Burnley.

L’attaccante è rimasto illeso ma scosso dallo schianto. L’automobile invece è rimasta gravemente danneggiata. La notizia è del Sun, ripresa poi anche dal Daily Mail.

I calciatori rientravano a casa dopo essere tornati al centro di allenamento a Carrington. Sulla scena dell’incidente è ovviamente arrivata la polizia che ha chiuso parte della strada.

Rashford ha una Rolls modello Black Badge. Ha danneggiato il lato posteriore sinistro che è stato divelto, ha abbattuto un dissuasore e danneggiato un lampione.

Il paraurti posteriore sembra aver subito la maggior parte dell’impatto con pezzi mostrati mancanti e appesi al veicolo fermo che viene lasciato con le sue luci di pericolo lampeggianti.

Sul luogo dell’incidente è arrivato anche Bruno Fernades che si è fermato per controllare per offrire aiuto al compagno di squadra. Rashford non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.

Scrive il Daily Mail che Rashford è un appassionato di automobili di lusso:

recentemente ha acquisttao una terza Rolls Royce – una Cullinan Blue Shadow da 560mila sterline – alla sua collezione di supercar a sei cifre. Altre vetture della sua collezione includono una McLaren 765 Long Tail da 280mila sterline e una Lamborghini Urus Performante da 350mila.

