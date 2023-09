Pulisic serve al Milan e alla Serie A per aumentare la visibilità negli States (Guardian)

È uno strumento di marketing e una valida arma in campo. In cambio gli hanno regalato San Siro, “la Scala del calcio”. Un matrimonio destinato a durare

Il Milan ha bisogno di Pulisic dentro e fuori dal campo, scrive Nicky Bandini sul Guardian. Si tratta di un matrimonio redditizio sia per il calciatore che per il club, per il quale Pulisic è un valido strumento di marketing, proprio nel momento in cui la Serie A cerca di farsi strada nel redditizio mercato statunitense.

Pulisic non è il primo “Capitan America” a giocare in Serie A. Prima di lui ci sono stati Michael Bradley, Weston McKennie, Oguchi Onyewu, per citarne alcuni. Dall’inizio di questo decennio, sono stati dieci gli americani che hanno giocato in Serie A e quattro di loro, in questa stagione, nei due club italiani di maggior successo: Pulisic è arrivato al Milan dal Chelsea a luglio, subito dopo è stato seguito da Yunus Musah dal Valencia, mentre la Juventus ha ingaggiato Timothy Weah dal Lille, dando a McKennie un potenziale alleato. Ma i titoli dei giornali italiani, nelle ultime settimane, sono stati monopolizzati da Pulisic, che al suo debutto in Serie A ha segnato contro il Bologna dopo 21 minuti, battendo Skorupski con un brillante tiro da fuori area e ha contribuito anche a portare a casa il primo gol del Milan, segnato da Giroud. Pulisic ha segnato anche contro il Torino, nella vittoria del Milan in casa per 4-1.

Il fermento attorno a Pulisic, scrive Bandini, è un vantaggio sia per il Milan che per la Serie A tutta.

“Tutto questo fermento attorno al giocatore è un vantaggio per il Milan e la Serie A. La Lega ha lavorato per espandere la sua portata oltre Atlantico, aprendo un ufficio a New York lo scorso anno e stringendo quest’estate una partnership strategica con l’agenzia di intrattenimento Roc Nation mirata all”aumento della notorietà del brand Serie A negli Stati Uniti. Sono necessarie nuove fonti di entrate affinché i club italiani possano tenere il passo con i loro vicini. Secondo le stime della Uefa, gli accordi esistenti sui diritti televisivi della Serie A valgono 1,13 miliardi di euro a stagione nel Club Licensing Benchmarking Report pubblicato a febbraio. Sembra una cifra irrisoria se paragonata ai 3,94 miliardi di euro della Premier League inglese, ma è anche dietro alla Liga spagnola (2,03 miliardi di euro) e alla Bundesliga tedesca (1,25 miliardi di euro). Negoziare un pacchetto migliore con le emittenti nazionali è la priorità più immediata, con gli accordi esistenti che scadranno alla fine di questa stagione, ma anche l’espansione internazionale è essenziale per la salute a lungo termine del campionato. Il fatto che cinque club di Serie A siano ora di proprietà di maggioranza di investitori nordamericani – Milan, Roma, Fiorentina, Genoa e Bologna – rafforza ulteriormente le ragioni per l’espansione negli Stati Uniti”.

Bandini continua parlando di Pulisc come di un utile strumento di marketing, ma non solo.

“Niente di tutto ciò suggerisce che Pulisic sia stato firmato principalmente come strumento di marketing. L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha chiesto al club giocatori con esattamente il profilo di Pulisic: dribblatori penetranti e corridori senza palla per offrire alle sue squadre diverse opzioni per abbattere una difesa compatta. Soprattutto, i rossoneri hanno chiesto un po’ di equilibrio: attacchi offensivi che minacciano di schierarsi sulla destra in modo che gli avversari non possano concentrare tutte le loro energie per soffocare Rafael Leão sulla sinistra”.

Pulisic è utile al Milan in campo. Il fatto che aumenti anche la visibilità del club e della Serie A negli States è una dote accessoria.

“Che sia anche un candidato ideale per aumentare la visibilità del Milan e della Serie A negli States può essere visto come un felice incidente”.

Del resto, in estate il Milan ha ingaggiato anche Samuel Chukwueze: “se Pulisic parte davanti a lui, contrariamente a quanto previsto da molti esperti, è perché ha impressionato di più l’allenatore“.

Chiaro, siamo solo all’inizio. Anche al Chelsea, quattro anni fa, Pulisic ha iniziato brillantemente, poi gli infortuni e gli infiniti cambi di allenatore lo hanno trascinato fuori rotta.

“Eppure il matrimonio tra Milan e Pulisic sembra promettente perché ognuno ha bisogno dell’altro. Fornisce aiuto al club in una posizione di bisogno e una spinta di marketing nel luogo esatto che la Serie A è più desiderosa di prendere di mira. In cambio, gli hanno regalato uno dei palcoscenici più grandi del calcio. Uno stadio, San Siro, soprannominato La Scala del Calcio, la risposta calcistica al famoso teatro dell’opera La Scala. Pulisic non è il primo Capitan America. Quanti prima di lui, però, hanno suonato regolarmente in un teatro pieno di più di 70.000 fan?”.