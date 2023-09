Politano è improvvisamente risorto dopo l’infortunio in Nazionale (Secolo XIX)

Il Napolista: improvvisamente guarito, entra in campo come il salvatore della patria. L’interrogativo sul suo infortunio misterioso resta.

Politano è improvvisamente risorto dopo l’infortunio in Nazionale, scrive il Secolo XIX il quotidiano genovese:

Due a zero e Ferraris in delirio, Genoa che controlla la partita e Napoli che annaspa. Garcia si aggrappa ai cambi e infatti a pareggiare i conti sono Raspadori e Politano, quest ultimo improvvisamente risorto dopo l’infortunio che gli aveva consentito di saltare la seconda gara con la Nazionale. Sul tiro di Raspadori, poi, Martinez, si fa un po sorprendere, anche se la botta è violenta e improvvisa.

Anche nelle pagelle napoliste Ilaria Puglia sottolinea il recupero lampo dell’esterno del Napoli.

“Politano si scalda in modo insistente a bordo campo”, annunciano i telecronisti. E la domanda esplode improvvisa: “Ma non era infortunato?”. Invece Matteo, improvvisamente guarito, entra in campo come il salvatore della patria. E dopo aver perso palla anche lui con un controllo imbarazzante, si coordina come credo non abbia mai fatto in carriera e segna persino un gol. L’interrogativo sul suo infortunio misterioso, tuttavia, resta.

Politano venne sostituito dopo 45 minuti da Spalletti nel match contro la Nord Macedonia. Al suo posto entrò Zaniolo che ha poi giocato (peraltro molto bene) anche il match con l’Ucraina. Politano invece è tornato a casa, ufficialmente per un infortunio muscolare: elongazione del soleo. Ieri è apparso in ottima forma.

