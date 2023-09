Più Immobile che Raspadori nella prima Italia di Spalletti. Politano titolare (Corsport)

Il laziale favorito e capitano annunciato. “Spalletti andrà sul sicuro, sposando le soluzioni logiche e riducendo al minimo i rischi”

Il tridente della prima Nazionale di Spalletti dovrebbe essere Politano-Immobile-Chiesa. A centrocampo: Barella-Cristante-Tonali. In difesa: Di Lorenzo-Bastoni-Mancini-Dimarco. In porta Donnarumma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Raspadori tenterà di scavalcare Immobile, capitano già annunciato in conferenza stampa, sorridente e carico come una molla.

Sul centravanti, in attesa di conferme dall’ultimo allenamento, si può ragionare. Retegui è apparso da subito relegato alla terza fila. Il tema tattico di Skopje e le combinazioni offensive viste nell’allenamento di lunedì sembrano ideali per esaltare l’attacco nello spazio e il gioco verticale di Immobile. Il palleggio di Raspadori è forse più adeguato al lavoro di cucitura della manovra che servirà martedì per stanare l’Ucraina a San Siro. Stiamo a vedere. Per ora tutte le considerazioni sono possibili, ma una è certa. Spalletti andrà sul sicuro, sposando le soluzioni logiche e riducendo al minimo i rischi. ll debutto in Macedonia non suggerisce azzardi.

