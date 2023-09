Pietrangeli contro Sinner per il forfait in Coppa Davis: «Andrebbe squalificato per un anno»

«Non si può rifiutare di rappresentare il proprio Paese per andare a giocare un torneo altrove. Una questione di coscienza».

Nicola Pietrangeli attacca Jannik Sinner dopo il forfait in Coppa Davis. Per Pietrangeli, Sinner andrebbe squalificato, perché chi rifiuta di rappresentare il proprio Paese in Coppa Davis per giocare un torneo altrove non merita di competere. Queste le parole di Pietrangeli.

«Non voglio entrare nel merito della vicenda Sinner, parlo in generale e dico che rappresentare il proprio Paese è il massimo dell’aspirazione di uno sportivo, è un onore comunque, a prescindere dal risultato. Chi rifiuta per poi andare a giocare un torneo altrove, andrebbe squalificato. Ma se uno rifiuta perché sta male per carità, ma chi rifiuta per poi andare a giocare un torneo altrove, allora la federazione dovrebbe squalificarlo per un anno almeno. Perché se non sei fiero di giocare per il tuo Paese fatti fare un certificato medico fasullo, è una questione di coscienza. Oppure, non ti va perché hai paura di perdere o per le responsabilità? Non è detto che devi per forza vincere, ma ci devi provare. E non vanno trovate scuse o alibi».

Oggi il Corriere della Sera scriveva di fuga degli italiani dalla Coppa Davis.

Lo scenario che la Federtennis, in piena prevendita dei biglietti per il girone di Bologna, non si augurava si materializzerà stamane quando, attraverso i suoi social, Jannik Sinner ufficializzerà il forfait dalla Coppa Davis: in bocca al lupo per il girone, cari amici, ci rivediamo alle finali di Malaga a fine novembre, forse. Ammesso che vi qualifichiate. Il fastidio avvertito alla gamba a metà del primo set del durissimo ottavo perso in cinque set con Zverev, però, a mente fredda ha indotto i suoi coach (Vagnozzi e Cahill) alla massima prudenza. Se Sonego rimpiazza Berrettini (nessuna notizia sull’infortunio a New York), Arnaldi sostituirà Sinner con Musetti primo singolarista per motivi di classifica. Ma le sorprese non finiscono: una scelta tecnica, infatti, induce il c.t. Volandri a lasciare a casa il veterano Fabio Fognini (doccia freddissima), insieme a Simone Bolelli verrà convocato lo specialista del doppio Andrea Vavassori. Eravamo l’armata invincibile, ora facciamo molta meno paura. Ma la missione resta possibile, guai a sciuparla.

