Neymar fa doppietta alla Bolivia e supera Pelè come miglior marcatore VIDEO

Neymar ha incontrato non poche difficoltà, come del resto in tutta la sua carriera in Nazionale. Il Brasile è partito subito forte ed ha avuto un’occasione su calcio di rigore. Nella rincorsa Neymar deve aver sentito tutta la pressione della partita e di quella rete. Un tiro debole, bloccato da Viscarra, e i fantasmi che si ripropongono