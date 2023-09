Natan giocherà a Braga, l’apprendistato è finito (Gazzetta)

Garcia appare orientato a scegliere lui al fianco di Rrahmani. il Napoli ha bisogno di nuovi e più efficaci equilibri difensivi.

Il Napoli è alla vigilia dell’esordio in Champions, mercoledì 20 settembre a Braga. La Gazzetta scrive che è arrivato il momento di Natan che dovrebbe esordire al fianco di Rrahmani. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo:

Il reparto che subirà più cambiamenti rispetto alla gara di sabato, pareggiata a Marassi contro il Genoa, riguarda la difesa. L’allenatore appare orientato a scegliere una coppia di centrali inedita: Rrahmani-Natan.

Il tempo di apprendistato sembra essere scaduto, anche perché il Napoli ha bisogno di nuovi e più efficaci equilibri difensivi.

Probabilmente a Braga dunque i tifosi napoletani potranno cominciare a farsi una idea e a togliersi un po’ di curiosità sul promettente difensore arrivato dal Bragantino.

Qualche giorno fa in conferenza Garcia aveva detto di lui:

«Natan? Abbiamo svolto un lavoro preciso per lui. il tempo che non abbiamo avuto con lui nei ritiri perché è arrivato 7-8 giorni prima di Frosinone e allora l’abbiamo messo a fuoco lavorando. È arrivato con un piccolo fastidio al ginocchio, ma sta sparendo. Lui come altri sono pronti. Sono contento di Ostigard che ha giocato due volte 90′ minuti in nazionale. Chi aveva bisogno di tempo di gioco, Kvara, Cajuste, Elmas, loro hanno giocato molto e sono pronti per questa maratona».

