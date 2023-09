Napoli, nuove modalità di acquisto biglietti per tifosi con disabilità

Il Napoli ha reso note sul proprio sito, le nuove modalità di prenotazione dei tagliandi per lo stadio Maradona per tutti i tifosi con disabilità

La SSC Napoli comunica l’entrata in vigore della nuova procedura di prenotazione dei posti riservati ai tifosi con disabilità al 100%, finalizzata a garantire un equo e sicuro accesso alle strutture a loro dedicate per le gare casalinghe disputate allo Stadio Diego Armando Maradona.

La procedura consentirà, tramite ricezione di un codice univoco, di poter accedere a due diverse tipologie di posti: una riservata ai tifosi non deambulanti che utilizzano la carrozzina e la seconda ai tifosi con disabilità deambulanti.

I tifosi con disabilità appartenenti alla prima categoria, che si muovono in carrozzina, avranno la possibilità di acquistare i biglietti per il Settore di Tribuna Anello Inferiore, per il Settore Curva A Anello Inferiore e, infine, per il Settore Curva B Anello Inferiore.

I tifosi appartenenti alla seconda categoria, deambulanti, avranno invece la possibilità di acquistare i biglietti solo ed esclusivamente per il Settore Distinti Anello inferiore.

Si specifica inoltre che tutti i codici stagionali emessi durante la stagione sportiva 2023/24 fino alle ore 23:59 del 20/09/2023 rimangono validi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al regolamento completo

