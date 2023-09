Napoli non è nuova agli ammutinamenti (Fabrizio Bocca)

De Laurentiis non avrà problema alcuno ben presto a stritolare e divorare Garcia, omettendo che è stata una sua scelta

«Ancora un po’ e De Laurentiis abbandonerà in mare Garcia come da copione», è quel che scrive Fabrizio Bocca sul suo Bloooog.it.

Sostituire i due giocatori principali della tua squadra e farsi mandare a quel paese da entrambi è qualcosa di ancor più preoccupante del grigiore dei risultati ottenuti dalla squadra campione d’Italia. (…)

La presunzione di Rudi Garcia è stata quella di non voler fare il semplice “staffettista” della situazione prendendo il Napoli dall’allenatore precedente e portandolo il più in là possibile, semplicemente continuando a correre nella stessa direzione. (…)

Garcia sta banalmente peccando d’orgoglio, è entrato rischiosamente in conflitto con i principali protagonisti del Napoli scudetto. Scatenando la zizzania e venendone ripagato con un ammutinamento, fatto non del tutto nuovo da quelle parti, che potrebbe costargli l’esser spedito da solo su una barca a remi alla deriva in pieno mare. Non si sa perché e per come Capitan Fracassa Rudi Garcia faccia tutto questo, probabilmente per affermare ,sulla soglia dei 60 anni, di avere anche lui un ego debordante con cui fare i conti. E non solo il suo presidente e i suoi principali campioni. O forse semplicemente per puro masochismo.

De Laurentiis, essendo di fondo un convinto assertore di un calcio personalistico, non avrà problema alcuno ben presto a stritolare e divorare l’allenatore che lui stesso ha scelto dopo un casting di ben 40 allenatori diversi (così disse). Ovviamente, quando accadrà, ometterà il particolare.

