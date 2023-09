Napoli, Natan a lezione d’italiano: l’imperfetto del verbo “difendere”

In una storia Instagram sul proprio profilo social, il difensore brasiliano ha mostrato la sua lezione d’italiano insieme ad un professore

Il Napoli ha ancora un difensore tutto da scoprire. Si tratta del brasiliano Natan, preso dal Red Bull Bragantino per sostituire Kim.

Natan non ha ancora esordito in Serie A. Zero minuti per lui nelle prime tre giornate di campionato. Nel frattempo però continua a studiare per mettersi al pari dei suoi compagni. La prima materia è l’italiano che il difensore del Napoli studia a distanza con il suo computer e il supporto di un professore.

Come dimostra la sua storia Instagram, Natan sta studiano i tempi verbali italiani. Nello specifico l’imperfetto.

Non è certo un caso che fra i verbi studiati ci siano quelli che possono essere utili durante i 90 minuti. Come ad esempio prendere, salire, giocare, andare, sapere, difendere, costruire, uscire. Nulla è lasciato al caso, forse nemmeno il tempo verbale.

I maliziosi potrebbero vederci qualcosa di più. Imperfetto come il Napoli di Garcia, almeno fino ad ora. Magari potrebbe superare questo stato di imperfezione proprio con l’impiego del brasiliano nella linea difensiva. Proprio la fase difensiva, in occasione della sconfitta contro la Lazio, ha mostrato qualche lacuna di troppo.

Il difensore gode di ottima stima dagli addetti ai lavori. L’ultimo è l’elogio di André Cruz:

«È un difensore di buona tecnica e molto veloce, ma deve imparare nuovi automatismi. Sono convinto che potrà diventare importante per il Napoli, ma deve crescere con calma rispettando i tempi di inserimento. È un buon prospetto, Natan è molto interessante e credo possa inserirsi bene nel Napoli».

