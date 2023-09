Napoli-Lazio, torna Kvara titolare. Ancora la coppia Olivera Juan Jesus

Formazione classica per Garcia che ha finalmente in campo la coppia d’attacco del Napoli che ha portato lo scudetto

Tutto pronto per l’anticipo del sabato che vede in campo il Napoli contro la Lazio.

Il Napoli ha salutato Lozano in queste ultime ore di mercato, mentre ha perso Gollini per un infortunio. Per il resto tutti i giocatori saranno disponibili, con Rudi Garcia che schiererà il proprio 4-3-3 di fronte a Meret. In difesa Juan Jesus e Rrahmani saranno i due centrali, panchina almeno inizialmente per Natan, sulle fasce invece capitan Di Lorenzo e Oliveira. Nel centrocampo a tre confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti torna il fenomeno georgiano Kvaratskhelia, che, insieme a Politano, sosterrà l’unica punta Victor Osimhen.

Anche Sarri avrà tutti a disposizione, eccezion fatta per l’ultimo arrivato Matteo Guendouzi e per Pedro, le cui condizioni saranno rivalutate, che seguiranno la squadra da lontano. Il tecnico dovrebbe confermare non solo lo scherma visto all’Olimpico contro il Genoa, ma anche gli interpreti. Davanti a Provedel pronti Lazzari, Romagnoli, Casale e Marusic. A centrocampo ballottaggio Kamada-Vecino, al fianco di Luis Alberto e Cataldi. In avanti invece al fianco di Ciro Immobile, ci saranno Felipe Anderson e Mattia Zaccagni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.

Lazio(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

