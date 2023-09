Napoli, i convocati di Garcia contro la Lazio

Prima convocazione per Jesper Lindstrom. Non ci sarà Gollini che ieri ha subito un trauma contusivo alla mano destra

Questa sera il Maradona dà il suo bentornato a mister Sarri. A Garcia il compito di portare il Napoli alla terza vittoria consecutiva in campionato e portarsi così in cima alla classifica a punteggio pieno.

Anche in conferenza stampa, l’allenatore del Napoli ha ribadito l’importanza di vincere contro la Lazio che è ancora a 0 punti. Nelle prime due, Sarri, orfano di Milinkovic Savic, non è riuscito a vincere contro Lecce e Genoa. Al Maradona, il tecnico toscano cerca il riscatto, l’anno scorso un gol di Vecino regalò i tre punti ai biancocelesti contro gli azzurri di Spalletti, lanciati verso lo scudetto.

Di seguito i convocati di mister Garcia:

Idiasik, Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli; Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Russo, Zielinski; Osimhen, Lindstrom, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Questa mattina il Corriere dello Sport provava ad anticipare le scelte di Garcia per la partita contro la Lazio. Di seguito la probabile formazione titolare secondo il quotidiano:

“Meret in porta; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera (favorito su Mario Rui); mediana con Anguissa, Lobotka e Zielinski; tridente con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, per la prima volta titolare in campionato”.

