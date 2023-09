Napoli capitale della scherma, al Palavesuvio il campionato europeo cadetti e giovani

Presentati a Palazzo San Giacomo. Sandro Cuomo: «pensare che da atleta ho dovuto lasciare presto Napoli per poter crescere»

Nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo è stato presentato il circuito europeo cadetti di scherma, che varrà come tappa di avvicinamento al Campionato Europeo Cadetti e Giovani di febbraio 2024. Sandro Cuomo, promotore e responsabile dell’iniziativa, proporrà la grande scherma continentale al PalaVesuvio: «È un sogno che si realizza portare, nella città che mi ha cresciuto, la spada, la mia arma – ha affermato con fierezza la medaglia d’oro di Atlanta 1996 -. A pensare che da atleta ho dovuto lasciare presto Napoli per poter crescere… Stiamo dando un forte contributo affinché la città diventi un polo di assoluta eccellenza per la spada».

Il PalaVesuvio aprirà i battenti il 30 settembre e il 1° ottobre alle delegazioni del Vecchio Continente e non solo: infatti prenderanno parte al primo appuntamento della stagione internazionale anche atleti provenienti da Brasile, Stati Uniti e Arabia Saudita. L’impianto di Ponticelli ospiterà la competizione di spada under 17 e anche i Giochi Europei giovanili che si disputeranno dal 22 al 26 febbraio prossimi. Difenderanno il tricolore anche i campani Angelo Errichiello del Circolo Nautico Posillipo, Niccolò Intartaglia della Giannone Caserta, Manuel Heim della Nedo Nadi Salerno e Pietro Natale del Club Scherma San Nicola. Nella conferenza stampa è intervenuta anche Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari opportunità che ha lodato l’impegno di Cuomo. “La kermesse rientra nel novero degli eventi organizzati a supporto della candidatura della città di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026 – ha detto l’esponente della Giunta Manfredi -, che vede nello sport, non soltanto la passione, l’agonismo ma anche e soprattutto quel motivo aggregante di interscambio culturale”.

Il Campionato Europeo Cadetti e Giovani (under 17 e under 20) è una tappa fondamentale di crescita per ogni schermidore. Anche Luca Curatoli, sciabolatore napoletano, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e portacolori delle Fiamme Oro, ha mosso i primi passi tra i grandi in occasione dei Giochi Europei giovanili: “Ho dei ricordi indelebili delle prime gare internazionali. Non dimenticherò mai le emozioni che ho provato quando ho esordito al primo Campionato Europeo – ha affermato e continuato la sciabola partenopea -. Indimenticabile poi quando raggiunsi la medaglia d’argento. Senza dubbio quello che sono ora lo devo ai successi ottenuti da ragazzino: è lì che ha avuto inizio la mia carriera. Per Napoli, che per tradizione è sempre stata una grande fucina di campioni, è un grande onore ospitare un evento di questo calibro”.

