Mourinho torni sé stesso, lo zen non fa per lui

Zazzaroni sul CorSport: «deve ritrovare subito il sorriso, quella luce, quella carica che è sempre riuscito a trasmettere alle proprie squadre e alla tifoseria»

La crisi di Mourinho e della Roma dopo la sconfitta di ieri sera per 4-1 a Genova contro il Genoa di Gilardino. La Roma ha 5 punti in classifica, è sedicesima. Ecco cosa scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport: scrive che se questa non è la prima crisi della gestione del portoghese, le somiglia parecchio.

Cinque punti su 18 non sono da Roma, né da lui, figuriamoci tre sconfitte nelle prime sei. Ma è la prestazione di Marassi, nel suo complesso, a risultare davvero sconcertante. Perché buttarsi via così? Perché quell’orribile primo tempo?

In condizioni normali servirebbe il pieno sostegno della proprietà, forma e sostanza e fiducia: ma questa Roma è una società piena di anomalie e incongruenze. Dalla prima crisi della sua ultima stagione, Mourinho dovrà uscire da solo, come sempre, abbandonando la singolare e fuorviante sfida con se stesso anticipataci qualche settimana fa. Mourinho non può essere diverso da Mourinho. Mourinho deve ritrovare subito il sorriso, quella luce, quella carica che è sempre riuscito a trasmettere alle proprie squadre e alla tifoseria. José deve alzarsi dalla panchina e l’America deve riavvicinarsi a lui, se vuol fare calcio. Un modo ci sarebbe, c’è: e chi vuole intendere intenda.

AVEVA DETTO IL PORTOGHESE

«Quest’anno ho deciso che non voglio avere nessuna squalifica, sia per il campo sia per le conferenze stampa. Se non andrò alle conferenze non sarà mai perché sono nervoso, ma per l’onestà, il mio Dna e la mia capacità di dire la mia verità. E’ una sfida con me stesso, cercherò di non avere problemi».

