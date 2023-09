L’allenatore della Roma è stato scelto da Sky Sport per il format “This or that”. Su TikTok risponde ad alcune domande sulle sue partite europee

L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha risposto ad alcune domande sulle partite più importanti gestite dalla panchina in Europa sull’account ufficiale TikTok di Sky Sport ed ha parlato anche delle finali di Budapest e Tirana. Mourinho è stato scelto da Sky Sport per il format “This or that”, in cui ripercorre la sua carriera europea, a partire dalla semifinale di Champions del 2010 conquistata con l’Inter, con la frase sussurrata a Guardiola a bordocampo e la corsa sotto il settore ospiti al fischio finale.

Mourinho commenta:

«Con Pep si trattò di ‘mind games’, di provocazione tattica, mentre lo scatto verso i tifosi è stato un atto di pura gioia».

Mourinho si è espresso anche sulla vittoria della prima edizione della Conference League con la Roma:

«Non ho mai pianto per una sconfitta, qualche volta piango per la vittoria. La semifinale contro il Leicester e la finale di Tirana sono stati risultati storici per la Roma».

Infine, Mourinho ha fatto un cenno anche alla complessa finale di Europa League contro il Siviglia del 31 maggio scorso, che è fruttata una squalifica di 4 giornate all’allenatore della Roma. Di questa, Mourinho ha preferito non parlare, dicendo:

«Se dico cosa penso me ne danno 10 di giornate di squalifica…».

Mourinho: «Se dico cosa penso della finale col Siviglia mi danno 10 giornate di squalifica» (VIDEO)

ilnapolista © riproduzione riservata