L’incivile pubblico del tennis è figlio del capitalismo: «Ho pagato e ho il diritto di rompere» (Faz)

C’erano una volta decoro ed educazione. “Giocatori costretti a fare da poliziotti. Gli spettatori bevono e gli Us Open guadagnano sugli alcolici”

Agli US Open va peggio che al Roland Garros. Ormai quasi si salva solo Wimbledon: il pubblico del tennis è diventato immarcabile. Non si tiene, è quasi al livello di quello del calcio. Urla, offende, disturba. Beve, beve un sacco. Una deriva che la Faz bolla come “capitalista“.

Per il giornale tedesco soprattutto a New York “se hai acquistato un prodotto o un servizio, ad esempio la partecipazione a una partita di tennis, hai anche acquisito il diritto di utilizzarlo come preferisci”.

“In questa battaglia di civiltà, i giocatori vengono lasciati soli. Professionisti come Zverev, Djokovic e Medvedev non solo hanno individuato i piantagrane di New York nel bel mezzo della partita, ma hanno anche fatto in modo che venissero messi a tacere o addirittura espulsi dallo stadio. È preoccupante che i giocatori stessi debbano diventare poliziotti. Gli arbitri raramente agiscono e forse hanno già capitolato. Dopo l’introduzione del tempo elettronico, del monitoraggio della rete e delle linee nonché delle prove video, gli arbitri non hanno molto altro da dire oltre a dichiarare il punteggio. Questo degrado danneggia la loro autorità”.

Ma c’è di più, scrive la Faz. C’è l’alcol. “Gli organizzatori dei tornei del Grande Slam sono più pronti a punire un giocatore per una bestemmia piuttosto che ad affrontare gli spettatori per insulti costanti. Anche questo segue la logica capitalista. Coloro che fanno bullismo di solito hanno bevuto alcolici. Chiunque abbia consumato molti “US Open Signature Cocktails” contenenti vodka, ha pagato un sacco di soldi per questo. Soldi che vanno a beneficio dell’American Tennis Association, che organizza gli US Open, e che vengono investiti anche nella promozione dei giovani talenti. Probabilmente dovresti guardare l’intera faccenda con sobrietà. I tre milioni di dollari che ricevono i vincitori delle singole gare non sono solo un premio in denaro, ma anche un risarcimento per il dolore e la sofferenza”.

