Leboeuf critica l’acquisto di Caicedo del Chelsea: “Meglio puntare su Amrabat” (Espn)

“E non spendere 115 milioni per Moises Caicedo. Sarebbe stato il compagno ideale per Enzo Fernandez”, lo spiega l’ex blues intervistato da Espn.

Leboeuf è stato intervistato per parlare del nuovo acquisto del Chelsea, Moises Caicedo, ma l’ex giocatore avrebbe preferito Amrabat. Ora il marocchino si è trasferito al Manchester United e Lebouef ha detto la sua. Come racconta a Espn:

“Quando vedo questo genere di giocatori andare al Manchester, cerco di parlare al Chelsea e capire perché cercano solo giocatori solo in mezzo al proprio giardino. Perché non hanno pensato a quel ragazzo? Amrabat sarebbe stato il compagno di reparto perfetto per Enzo Fernandez. Sì, hanno preso Caicedo, ma per ben 100 milioni di sterline! Io vedo il marocchino unirsi allo United e arrivare lì per una spesa molto più bassa. Quello sì che sarebbe stato un affare per il Chelsea”.

Per poi aggiungere e sottolineare i motivi per cui Amrabat sia sottovalutato:

“Con il Marocco è stato incredibile nell’ultimo mondiale. Ha dimostrato di avere talento. Perché il Chelsea non riflette su questi ragazzi? Ha esperienza come giocatore. Mi chiedo perché il Chelsea non vada alla ricerca di profili di questo tipo”.

Leboeuf condanna l’atteggiamento del Chelsea di andare a cercare talenti solo nel grande parco che offre la Premier League, ignorando che ci siano giocatori come Amrabat in Europa. Un giocatore, come sottolinea l’ex campione del mondo, dotato di talento, esperienza e tecnica. Da tifoso, il francese vorrebbe più trattative di questo genere da parte del suo club, senza sminuire il valore di Caicedo ma sottolineando la grande differenza di prezzo.

