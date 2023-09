Leao, lo Sporting gli ha pignorato 530mila euro di stipendio per la risoluzione del contratto

Su Record il bilancio 2022-23 del club portoghese, da cui si evince la notizia relativa alla querelle per la risoluzione unilaterale del contratto

Negli scorsi mesi, prima che l’attaccante del Milan, Rafael Leao, firmasse il rinnovo con il club rossonero, ha tenuto banco la questione irrisolta che ancora lo lega allo Sporting per aver rescisso il contratto che lo legava al club portoghese. Oggi lo Sporting ha pubblicato il suo bilancio 2022-23 e i dati in esso contenuti, riportati da Record, fanno luce sulle cifre ufficiali dello stipendio “pignorato” a Leao: 533mila euro di ingaggio. Tale cifra si aggiunge ai 19,6 milioni di euro sborsati dal Lille per pagare la multa confermata dal Tas. In totale, nelle casse della Sad entrano 20,3 milioni di euro di entrate.

Lo Sporting spiega:

«Il valore del giocatore Rafael Leao è legato al fatto che lo Sporting Sad ha ricevuto dal Losc Lille un compenso pari a 19.670 mila euro. Il trasferimento è stato effettuato spontaneamente per azione unilaterale del club francese, senza alcun accordo preventivo con lo Sporting Sad. Lo Sporting Sad continua, di fronte agli organi competenti, a chiedere al Losc Lille il pagamento di un indennizzo per l’importo minimo di 45.292.516 euro, nell’ambito della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro del giocatore Rafael Leão».

Poi il dettaglio sullo stipendio di Leao, che per un periodo è stato pignorato. Lo Sporting gli ha trattenuto 533mila euro, equivalenti ad un quinto dello stipendio che in quel momento percepiva al Milan, che era di 2,5 milioni lordi.

«Si segnala inoltre che al valore di 19.670 mila euro si aggiunge il valore di 533 mila euro che lo Sporting Sad aveva già ricevuto in questo esercizio dall’Ac Milan, in ragione del fatto che l’ingaggio che il club italiano corrisponde al giocatore Rafael Leao è impegnato a favore dello Sporting Sad».

