Le sostituzioni di Kvara e Osimhen sono il segnale di un vulcano pronto all’eruzione (Damascelli)

Sul Giornale. Garcia fatica a passare le nottate, salvato da un autogol in champions, punito da un rigore sbagliato in campionato

Damascelli sul Giornale scrive del Napoli, soprattutto dei cambi di Garcia nel corso di Bologna-Napoli 0-0.

Vanno segnalate le grandi genialate di Allegri e Garcia, entrambi con il gusto maligno di far fuori i rispettivi centravanti Vlahovic e Osimhen.

Garcia fatica a passare le nottate, salvato da un autogol in champions, punito da un rigore sbagliato in campionato ma le sostituzioni dei due attaccanti, il georgiano e il nigeriano, sono il segnale di un vulcano pronto all’eruzione e si dice che il francese rischi di non arrivare al cinepanettone natalizio.

Ieri a Sky hanno detto:

Di Canio: l’aggravante è che gli dice cosa avrebbe dovuto fare dal punto di vista tattico, è di una gravità estrema. È sbagliato contestare. Qui ti delegittima uno così importante

Bergomi: è sempre deprecabile quando si rivolge all’allenatore, non va bene. Però è anche il momento che l’allenatore deve dimostrare carattere. Tutti scrivono “bisogna trovare un posto a Raspadori”. Lui oggi lo mette a destra, lo mette in difficoltà, devi fare scelte ben decise, a 5 minuti dalla fine non lo togli mai. Io l’ho sempre difeso. Devi scegliere.

