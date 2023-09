Di Canio: «Osimhen ha delegittimato Garcia, gli ha detto cosa fare dal punto di vista tattico»

A Sky. Bergomi: «Garcia non deve fare scelte per accontentare qualcuno. Leggiamo sempre: “bisogna trovare un posto a Raspadori”»

Al Club di Sky si parla del Napoli.

Caressa: è giusto il gesto di Osimhen? Già l’allenatore è in difficoltà, così non lo aiuti

Marechegiani: quello di Osimhen è un gesto sbagliato a prescindere poi ci sono retropensieri che ogni giocatre dovrebbe fare. Contestare così platealmente la sostituzione è sbagliato.

Di Canio: l’aggravante è che gli dice cosa avrebbe dovuto fare dal punto di vista tattico, è di una gravità estrema. È sbagliato contestare. Qui ti delegittima uno così importante

Bergomi: è sempre deprecabile quando si rivolge all’allenatore, non va bene. Però è anche il momento che l’allenatore deve dimostrare carattere. Tutti scrivono “bisogna trovare un posto a Raspadori”. Lui oggi lo mette a destra, lo mette in difficoltà, devi fare scelte ben decise, a 5 minuti dalla fine non lo togli mai. Io l’ho sempre difeso. Devi scegliere.

Di Canio: «L’abbiamo pensato tutti».

Caressa: «tutti gli spogliatoi dopo una grande vittoria sono difficilissimi»

Bucciantini: «Lo fa Kvara e poi la settimana dopo lo fa Osimhen, ti dimostrano che senti la panchina debole e così la indebolisci più. Osimhen veniva da una partita a Genova in cui aveva toccato 22 palloni, oggi ne ha toccate di più. Un presidente deve fare quel tweet. Vorrei vedere Lobotka un po’ più protagonista.

Bergomi: «Per me oggi la miglior partita del Napoli».

Marchegiani: «Sta cercando di mettere i giocatori nelle condizioni migliori, sta pressando più alto, prova a riconquistare il pallone più velocemente».

