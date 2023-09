Jacobs sembrava più sciolto nella festa Barbie per la moglie che in pista (Il Giornale)

Il campo è fatica, l’allenamento chiede sacrificio, ma se devi dividerti fra campo ed impegni esterni può succedere che qualcosa non funzioni

Il Giornale pubblica un articolo abrasivo (ma gli articoli devono essere abrasivi) su Marcell Jacobs e la sua separazione dal coach Camossi. Lo firma Oscar Eleni. Ne riportiamo tre stralci.

Un’adoratrice dei gatti diceva che il maggior piacere nel fare qualcosa di nuovo è poterlo dire agli amici. Marcell Jacobs, sperando che non dimentichi che la fortuna presta e mai regala, lo ha fatto in una festa danzante a Parigi per festeggiare il compleanno della moglie. Con lei nella serata Barbie, ma lontano dal Camossi che pure gli aveva indicato la strada per arrivare all’oro olimpico dei 100 metri, l’isola della felicità mai più ritrovata per colpa, o forse non soltanto per colpa, dei guai fisici.

Sappiamo come funziona quando il campione diventa la slot machine da dove escono monete pregiate per chi lo amministra, consiglia. Il campo è fatica, l’allenamento chiede sacrificio, ma se devi dividerti fra campo ed impegni esterni può succedere che qualcosa non funzioni.

Per Parigi mancano poco più di 300 giorni. Il sogno di tutti è che Jacobs sia in pista per la finale olimpica dei 100 e poi possa

sorridere con i compagni di staffetta. Nessuno dovrà disturbarlo, neanche quelli che ballavano felici con lui a Parigi dove era più sciolto che nelle ultime uscite in pista.

