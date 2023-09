Il Psg incassa più di tutti dalla Champions, anche se è arrivato in finale una sola volta (Telegraph)

Le storture del “market pool”: il piccolo Lens, trascinato dal Psg, guadagna quando Manchester City e Real Madrid

Il Paris Saint-Germain sarà la squadra più pagata dalle tv della fase a gironi di Champions. Guadagnerà in diritti tv garantiti più di chiunque altro, anche se non l’ha mai vinta.

Le proiezioni indipendenti della distribuzione dei ricavi per questa stagione riportate dal Telegraph dicono che il Psg dovrebbe incassare circa 74 milioni di euro, più di 8 milioni di euro del Bayern Monaco, che insegue in questa speciale classifica.

Il Telegraph cita come fonte l’analista di finanza sportiva Chris Weatherspoon, secondo il quale il Psg è destinato a realizzare il maggior guadagno garantito di qualsiasi club di Champions League, in gran parte grazie alla sua quota di quello che è noto come “market pool”.

Tutti i 32 club ricevono dalla Uefa una quota fissa di iscrizione di 15 milioni di euro. Si dividono 300 milioni – il 15% del totale – secondo il market pool: i club della stessa nazione condividono la metà del totale delle trasmissioni tv Uefa del territorio in cui hanno sede.

L’accordo sui diritti della Uefa per trasmettere la Champions League in Francia vale 375 milioni di euro all’anno per le tre stagioni dal 2021 al 2024, diviso tra Canal+ e beIN Sports, di proprietà del Qatar. Questo accordo ha aumentato considerevolmente le entrate del PSG e ha anche portato enormi benefici alla seconda squadra francese che si qualifica ogni anno, che quest’anno è il “piccolo” Lens, che è al 121esimo posto per coefficiente Uefa. Grazie a questi parametri il Lens come market pool incasserà più o meno quanto il Manchester City e il Real Madrid.

Come introiti complessivi garantiti per la fase a girone il City incasserà poco meno di 65 milioni di euro.

Il Psg è classificato al quarto posto assoluto nella classifica per coefficiente Uefa anche se ha raggiunto la finale di Champions solo una volta nel 2020 e ha superato i quarti di finale solo in un’altra occasione.

ilnapolista © riproduzione riservata