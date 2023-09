Il padre e l’agente di Kvara: “È contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli”

Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha postato una foto con i due spiegando che il calciatore è sereno al momento e pensa solo al calcio

Arrivano novità sul “caso Kavara“, che ilNapoli ha deciso di aprire con un tweet in cui voleva dare chiarimenti sul rinnovo del calciatore

“Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”

Una mossa in puro codice De Laurentiis: “i contratti vanno rispettati”, e giù con la storia che “mio zio Dino fece sequestrare una villa a Federico Fellini”. La clausola di Spalletti e via dicendo. Il repertorio è noto. È una specialità della casa. Ma De Laurentiis è troppo intelligente per non sapere che con quel tweet ha ratificato la frattura col georgiano e il suo entourage. Il manager è stato due settimane a Napoli, inutilmente perché De Laurentiis non lo ha mai incontrato.

Poco fa Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, ha incontrato il papà e l’agente del talento azzurro, e ha postato lo scatto su Twitter e ha tranquillizzato tutti:

“Come vi ho detto, va tutto bene. Kvara è contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli. Pensa solo al calcio e al Napoli”.

Come vi ho detto, va tutto bene. #Kvara è contento di tutto e non pensa di lasciare il #Napoli. Pensa solo al calcio e al Napoli pic.twitter.com/BErPZRqZvM — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) September 7, 2023

