Il Napoli verso il tridente con Lindstrom (Gazzetta)

Sabato nel match tra Napoli e Genoa, Rudi Garcia potrebbe schierare il neo acquisto Lindstrom dal primo minuto, visto l’infortunio di Politano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Con il tridente Lindstrom – Osimhen – Kvara, il Napoli somiglierà più a un 4-2-3-1:

“Non cambia moltissimo, però gli esterni verranno sempre più dentro il campo. Inoltre sia Lindstrom, sia Kvara sanno anche giostrare nella corsia opposta e incrociandosi potranno togliere punti di riferimento alle difese avversarie. Con il danese, tra l’altro, potremo vedere un giocatore in grado di compiere di movimenti semicircolari che lo avvicineranno al centravanti (si muove anche così con la Danimarca, oltre ad averlo fatto a Francoforte). Vedremo come deciderà di utilizzarlo Garcia, cui piacciono molto i giocatori versatili. E sicuramente Lindstrom rientra fra questi e la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica non è che ce l’hanno in molti. In questo potrà esaltarsi insieme a Kvara, atteso anche lui dai tifosi ai suoi livelli migliori”.

