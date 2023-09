Il Napoli sembra sia (già) sfuggito di mano a Garcia (Corsport)

Quando il tecnico francese toglie Kvaratskhelia e Osimhen, fa zero conclusioni. Non è aritmetica, è il calcio

Il Napoli sembra sia (già) sfuggito di mano a Garcia. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano nella sua analisi della partita.

Il Napoli sembra sia (già) sfuggito di mano al proprio allenatore, e l’immagine trasparente di tensioni esplode nel momento in cui Garcia sostituisce ancora Kvaratskhelia (al 31′ della ripresa) e poi Osimhen (al 40′), quando c’è una partita complicata che ha bisogno di genialoidi pure fisici, capaci di spaccare una serata.

Simeone in campo ma non per abbinarlo a Osi, semplicemente per sostituirlo. Uno più uno, cioè Kvara più Osi, fa zero conclusioni. Non è aritmetica, è il calcio.

Cosa scrive la Gazzetta del tweet di De Laurentiis:

Esce anche Lobotka, il robottino che faceva girare la squadra da scudetto e ora è stato declassato a semplice mediano operaio di fatica. “Bravi tutti”, twitta a fine partita Aurelio De Laurentiis, che forse ha visto solo il risultato. Che pure non è un granché.

ilnapolista © riproduzione riservata