Il Napoli ha dominato ma quanti tiri in porta ha fatto? Due e mezzo (Corsport)

Barbano: il Napoli è diventato prevedibile. Non ha la mentalità e il carattere di chi vuole il risultato a tutti i costi

Il Napoli ha dominato ma quanti tiri in porta ha fatto? Due e mezzo. Lo scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Certo, il pari di Bologna potrebbe anche starci, se il Napoli non avesse sette punti di distacco dalla vetta dopo appena cinque gare. Perché gli azzurri hanno dominato e fallito un rigore, schiacciando costantemente gli uomini di Thiago Motta nella loro metà campo. Ma quanti tiri in porta hanno fatto? Quante azioni davvero pericolose hanno confezionato? La risposta è due e mezzo. Quella del palo di Osimhen, quella che ha propiziato il tiro dagli undici metri fallito dal nigeriano, e il tiro di poco alto di Raspadori allo scadere del primo tempo. Perché così poche? Da qui bisogna partire per capire la crisi del Napoli.

Che ha disimparato a palleggiare veloce, condannandosi alla prevedibilità. Che fa fatica a giocare tra le linee, a far scattare automatismi e sovrapposizioni che inneschino una discontinuità tattica. Che non ha la mentalità e il carattere di chi vuole il risultato a tutti i costi.

