Qual è la logica dei cambi di Garcia, vuole dimostrare che è lui a comandare? (Gazzetta)

Non tragga in inganno il messaggio positivo di De Laurentiis: in un momento così, è l’unico possibile.

La Gazzetta nel suo editoriale analizza anche la situazione del Napoli e i cambi di Garcia.

Ecco cosa scrive Stefano Agresti.

Immagine numero due: Osimhen.

Non è mai bello quando un giocatore sostituito se la prende pubblicamente con il suo allenatore, peggio ancora se sono due (Kvaratskhelia è già alla seconda puntata della contestazione). Ma se i calciatori migliori della squadra reagiscono allo stesso modo nei confronti di chi li guida dalla panchina, significa che qualcosa là dentro non funziona, e questo a prescindere dal giudizio che ognuno ha sulle scelte di Garcia. In merito alle quali la nostra idea è chiara: ferma restando la legittimità del tecnico di decidere come vuole, è incomprensibile il motivo che lo spinge a togliere i suoi migliori realizzatori nel momento in cui è alla ricerca disperata del gol.

Qual è la logica tecnica di queste sostituzioni? Noi non ne troviamo traccia. O forse Garcia ha voluto semplicemente dimostrare che nel Napoli è lui a comandare? Sarebbe un errore doppio, perché in questo modo si mischierebbero le beghe interne con le decisioni di formazione, in un potpourri che rischierebbe di mettere in discussione la posizione dello stesso allenatore nello spogliatoio e – alla lunga – anche nei rapporti con la società.

Non tragga in inganno, da questo punto di vista, il messaggio positivo di De Laurentiis: in un momento così, è l’unico possibile.

